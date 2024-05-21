Міноборони: Електронна черга працює у всіх ТЦК у тестовому режимі

Катерина Черногоренко зазначила, що відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку

Ілюстративне фото: Одеський ТЦК і СП

Міністерство оборони спільно з командуванням Сухопутних військ запустили електронну чергу до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, сервіс уже працює у всіх ТЦК і СП України в тестовому режимі.

"Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн і прийти на визначений час", – зазначила Черногоренко.

Для запису необхідно обрати ТЦК і СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані, підтвердити номер телефону й отримати повідомлення з датою та часом. Записатися на прийом до ТЦК і СП для оновлення даних можна за посиланням.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через ТЦК і СП, ЦНАП або електронний кабінет.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки призовного віку змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня Міноборони розпочало тестування нового сервісу – електронної черги до ТЦК.

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