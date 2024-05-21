Міноборони: У застосунку "Резерв+" авторизувались понад 1 млн українців

700 000 українців вже оновили свої дані за допомогою застосунку, зазначили в Міноборони

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

На 21 травня понад 1 млн українців авторизувалися в мобільному застосунку для військовозобов'язаних, призовників та резервістів "Резерв+". Про це повідомило Міністерство оборони.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

У оборонному відомстві зазначили, що 700 000 громадян вже оновили свої військово-облікові дані.

"700 000 успішних оновлень даних онлайн – це в десятки разів більше, ніж в Центрах надання адміністративних послуг та Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки разом взятих", – повідомили в Міноборони.

Також у відомстві назвали три країни-лідери за кількістю оновлень після України. На першому місці Польща – 1727, на другому Німеччина – 1369 та на третьому Канада – 443.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв+". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набрали чинності, у Резерв+ стався збій.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок "Резерв+" є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

Читайте також: Міноборони: Чинним військовим не потрібно оновлювати свої облікові дані