Минобороны: В приложении "Резерв+" авторизовалось более 1 млн украинцев

700 000 украинцев уже обновили свои данные с помощью приложения, отметили в Минобороны

Военный билет (Фото: Depositphotos)

На 21 мая более 1 млн украинцев авторизовалось в мобильном приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+". Об этом сообщило Министерство обороны.

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В оборонном ведомстве отметили, что 700 000 граждан уже обновили свои военно-учетные данные.

"700 000 успешных обновлений данных онлайн – это в десятки раз больше, чем в Центрах предоставления административных услуг и Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки вместе взятых", – сообщили в Минобороны.

Также в ведомстве назвали топ-3 стран по числу обновлений после Украины. На первом месте Польша – 1727, на втором Германия – 1369 и на третьем Канада – 443.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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