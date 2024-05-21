Минобороны: Электронная очередь работает во всех ТЦК в тестовом режиме

Екатерина Черногоренко отметила, что теперь не нужно стоять в очереди для исполнения своего законного долга

Иллюстративное фото: Одесский ТЦК и СП

Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск запустили электронную очередь в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, сервис уже работает во всех ТЦК и СП Украины в тестовом режиме.

"Теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время", — отметила Черногоренко.

Для записи необходимо выбрать ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете, ввести персональные данные, подтвердить номер телефона и получить сообщение с датой и временем. Записаться на прием в ТЦК и СП для обновления данных можно по ссылке.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК и СП, ЦПАУ или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

18 мая Минобороны начало тестирование нового сервиса – электронной очереди в ТЦК.

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