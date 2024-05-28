Сухопутные войска: 17-летним юношам, не ставшим на военный учет, будут присылать повестки

В Сухопутных войсках отметили, что это не имеет отношения к мобилизации

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

17-летние юноши, не приписавшиеся к своим призывным участкам, могут получить повестку по месту регистрации о необходимости стать на военный учет. Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

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В ведомстве напомнили, что каждый год с января по март берутся на учет украинцы мужского пола, которым исполняется 17 лет. Это происходит в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Молодые люди, самостоятельно не ставшие на военный учет, могут получить повестки.

Для взятия на военный учет молодые люди обязаны лично прибыть в ТЦК в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы, перечень которых устанавливается Министерством обороны.

В Сухопутных войсках отметили, что постановка на военный учет не имеет отношения к мобилизации.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы мужчины призывного возраста смогли обновить свои данные согласно новым нормам закона о мобилизации.

21 мая Минобороны сообщило о запуске электронной очереди в ТЦК.

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