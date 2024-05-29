Более 700 000 призывников были в безосновательном розыске в Резерв+ – ошибку исправили

В Минобороны отметили, что статус "в розыске" получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно

Екатерина Черногоренко (Фото: Министерство обороны)

В реестре "Оберіг" 710 000 граждан без юридических оснований имели статус "в розыске": проблему решили благодаря приложению "Резерв+", где призывники могут обновить свои данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко рассказала, что цифровая команда Минобороны исправила эту ошибку, а также уточнила, что в случае снятия с "розыска", в ТЦК обращаться не нужно. В ведомости посоветовали повторно авторизоваться в приложении, чтобы увидеть свой обновленный статус.

Она отметила, что граждане имели такой статус, если нарушали правила воинского учета – например, игнорировали повестки, ТЦК обращалось в Национальную полицию. Но, как отметила Черногоренко, фактически количество таких обращений составляет около 25%.

Согласно законодательству такой "розыск" имел свои сроки, потому что до 19 мая административное взыскание могло быть наложено не позднее двух месяцев со дня нарушения правил воинского учета. Сейчас этот срок составляет три месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения.

Так, статус "в розыске" безосновательно получили многие военнослужащие, данные которых не были оцифрованы своевременно.

Чиновница отметила, что "в государственных реестрах действительно много ошибок вследствие человеческого фактора", а без "Резерв+ исправить их было бы почти невозможно". Также она добавила, что именно приложение обратило внимание Минобороны на пробелы в реестре.

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17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

По состоянию на 28 мая было известно, что с 18 мая свои учетные данные за границей через приложение "Резерв+" обновили более 14 000 военнообязанных в 124 странах.

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