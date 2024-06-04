Минобороны: В приложении "Резерв+" обновили данные почти 1,4 млн украинцев

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook)

По состоянию на утро 4 июня более 1,37 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+". Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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"Среди людей, проживающих за границей, более 18 000 обновили свои данные. Если говорить о женщинах, то это около 190 000", – заявил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что среди обновивших данные 164 000 – забронированные, более 153 000 – призывники и 90 000 – имеют отсрочку.

"Можем наблюдать действительно высокую активность людей, которые уже воспользовались приложением "Резерв+", загрузок там еще больше. Возможно, люди ожидают и позже это сделают. Такова общая картина", – сказал он.

Также Лазуткин напомнил, что лично в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны обратиться лица, у которых в приложении появился статус "в розыске". Они, по словам спикера Минобороны, нарушили правила военного учета. Это касается и мужчин, которые находятся за границей, ведь они остаются гражданами Украины и законодательство на них распространяется, подчеркнул он.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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