Повестки на улице. Минобороны: Те, кто обновил данные в Резерв+, также могут их получить

Спикер Минобороны отметил, что украинцам за границей, которые обновили свои данные онлайн, нужно лично прийти в ТЦК, если они имеют статус "в розыске"

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Военнообязанным, которые обновили документы в приложении "Резерв+", все равно могут вручить повестку на улице. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Лазуткин отметил: обновление учетных данных через приложение "Резерв+" – означает выполнение нормы закона, которая вступила в силу с 18 мая.

В то же время, по его словам, человек может находиться в розыске из-за нарушения правил воинского учета и также может быть направлен на прохождение военно-врачебной комиссии.

Представитель Минобороны отметил, что украинцам за рубежом, которые обновили свои данные онлайн, надо лично прийти в ТЦК, если они имеют статус "в розыске" и нарушили правила учета, например: снялись с учета в одном месте и не стали в другом.

Также он отметил, что юношам, которые выехали за границу до достижения 17-летнего возраста и до сих пор не стали на учет в ТЦК – это можно сделать только лично в Украине.

"Мы понимаем, что небольшой процент украинцев, которые находятся сейчас за рубежом, можно привлечь к мобилизационным процессам, что не все планируют возвращаться в Украину. Впрочем, я напомню: украинцы, которые находятся за рубежом, остаются нашими гражданами и, соответственно, на них распространяется законодательство", – подытожил Лазуткин.

Представитель Минобороны отметил, что по состоянию на утро 4 июня более 1,37 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+". Среди них – 190 000 женщин.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение "Резерв+". Он необходим для того, чтобы подлежащие мобилизации мужчины от 18 до 60 лет смогли обновить свои данные в соответствии с новыми нормами закона о мобилизации.

18 мая, в день, когда отдельные нормы закона о мобилизации вступили в силу, в Резерв+ произошел сбой.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение "Резерв+" полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

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