Нардеп Лозинський припустив, що в Україні можуть знову знизити мобілізаційний вік

Нардеп Лозинський вважає, що Україні потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях

Роман Лозинський (Фото: Роман Лозинський/Facebbok)

Цілком можливо, що зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років – це не остання зміна у цьому питанні. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net висловив депутат від фракції Голос Роман Лозинський.

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Нардеп припустив, що в Україні можуть знову переглянути вік для мобілізації військовозобов’язаних.

"За умови того, що залишатиметься така лінія фронту, за умови того, що триватиме повномасштабна війна, не виключено, що це не остання зміна щодо призовного віку", – сказав нардеп.

На його думку, в Україні запізно зменшили вік для мобілізації з 27 до 25 років.

На війні є загиблі та поранені – цих людей має хтось замінити, а також поставити когось замість бійців, які понад два роки виконують завдання на полі бою, щоб дати їм можливість відпочити, висловився він.

"Якщо ми говоримо про те, що ми досі продовжуємо боротьбу за власне існування і за те, щоб Росія не знищила нашу країну, державність і людей – так, нам потрібне рішення про зменшення віку для участі в бойових діях", – переконаний законодавець.

2 квітня Зеленський підписав закон, який знижує вік призову з 27 до 25 років. Згодом у Генштабі повідомили, що ТЦК почнуть викликати громадян, які досягли 25 років, для оновлення даних та медогляду.

Станом на 17 червня майже 2 млн військовозобов'язаних українців оновили свої військово-облікові дані.

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