Комитет Рады поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет

В настоящее время в Украине всеобщей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет

Военный билет (Фото: Depositphotos)

В понедельник, 5 августа, комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет. Об этом сообщили народные депутаты от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и Ирина Фриз в комментарии Интерфакс-Украина.

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Гончаренко опубликовал текст законопроекта №11379-д и заявил, что комитет согласовал документ, поэтому его вскоре вынесут на голосование.

Фриз подтвердила, что парламентский комитет рекомендовал ВРУ принять за основу и в целом доработанный законопроект №11379-д о внесении изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", устраняющих правовую коллизию, позволяющую мобилизовать военнообязанных до 25 лет.

По ее словам, законопроект не только устраняет эту "вопиющую несправедливость", но и решает вопрос "мобилизованных до 25 лет".

"Они могут быть уволены с военной службы в запас, если не изъявили желания продолжить службу", — резюмировала депутат.

В тексте законопроекта отмечается, что речь идет об увольнении мужчин, не достигших 25-летнего возраста и по состоянию здоровья признанных непригодными к военной службе в мирное время, но остававшихся ограниченно пригодными для службы в военное время.

Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Фото: Telegram-канал Алексея Гончаренко

Общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.

19 июня юрист Гнатик заявила, что мужчин до 25 лет могут мобилизовать. По ее словам, существует три категории людей, которые можно привлечь к службе.

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