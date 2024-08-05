Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років
У понеділок, 5 серпня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Про це повідомили народні депутати від Європейської солідарності Олексій Гончаренко та Ірина Фріз у коментарі Інтерфакс-Україна.
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Гончаренко опублікував текст законопроєкту №11379-д і заявив, що комітет погодив документ, тому невдовзі його винесуть на голосування.
Фріз підтвердила, що парламентський комітет рекомендував ВРУ підтримати за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.
За її словами, законопроєкт не лише усуває цю "кричущу несправедливість", а й розв'язує питання "мобілізованих до 25 років".
"Вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу", – резюмувала депутатка.
У тексті законопроєкту зазначається, що йдеться про звільнення чоловіків, які не досягли 25-річного віку та які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби в мирний час, але залишалися обмежено придатними для служби у воєнний час.
- Зараз загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.
- Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.
- 19 червня юристка Гнатик заявила, що чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. За її словами, існує три категорії людей, яких можна залучити до служби.
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