Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Сьогодні в Україні загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

У понеділок, 5 серпня, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт про заборону мобілізації чоловіків до 25 років. Про це повідомили народні депутати від Європейської солідарності Олексій Гончаренко та Ірина Фріз у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Гончаренко опублікував текст законопроєкту №11379-д і заявив, що комітет погодив документ, тому невдовзі його винесуть на голосування.

Фріз підтвердила, що парламентський комітет рекомендував ВРУ підтримати за основу та в цілому доопрацьований законопроєкт №11379-д про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що усувають правову колізію, яка дає змогу мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

За її словами, законопроєкт не лише усуває цю "кричущу несправедливість", а й розв'язує питання "мобілізованих до 25 років".

"Вони можуть бути звільнені з військової служби в запас, якщо не виявили бажання продовжити службу", – резюмувала депутатка.

У тексті законопроєкту зазначається, що йдеться про звільнення чоловіків, які не досягли 25-річного віку та які за станом здоров’я були визнані непридатними до військової служби в мирний час, але залишалися обмежено придатними для служби у воєнний час.

Фото: Telegram-канал Олексія Гончаренка

Фото: Telegram-канал Олексія Гончаренка

Зараз загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.

19 червня юристка Гнатик заявила, що чоловіків до 25 років можуть мобілізувати. За її словами, існує три категорії людей, яких можна залучити до служби.

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