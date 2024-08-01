Без ТЦК: Генштаб пропонує змінити механізм мобілізації

У Генштабі переконані, що це дозволить командирам військових частин підібрати та призвати на службу мотивованих людей

Військовий (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Генеральний штаб Збройних Сил України опрацював пропозиції змінити порядок проведення мобілізації під час дії воєнного стану. Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

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Там зазначили, що зміни передбачають, що командири військових частин зможуть призивати військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу, без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі наголосили, що впровадження відповідних змін дозволить:

→ спростити механізм залучення громадян на військову службу за мобілізацією;

→ командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу мотивованих людей;

→ військовозобов’язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, зокрема за спорідненим цивільним фахом або навичками;

→ нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

15 липня Зеленський заявив, що мобілізація в Україні відбувається за планом військових, однак майданчиків для підготовки недостатньо.

23 липня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 9 листопада.

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