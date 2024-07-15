Мобілізація йде за планом, але тренувальних майданчиків недостатньо – Зеленський
Мобілізація в Україні відбувається за планом військових, однак майданчиків для підготовки мобілізованих недостатньо. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.
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Зеленський на питання щодо оцінки перебігу мобілізаційної кампанії за два місяці та підготовки особового складу зазначив – "військові кажуть, що все йде на їхнім планом".
"Що стосується тренувальних майданчиків – їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити – вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном – так", – акцентував він.
Глава держави також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.
- 8 липня 2024 року президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.
- У ній, зокрема, йдеться про те, що країни домовилися про формування з українців, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.
- 11 липня міністр закордонних справ Польщі заявив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в країні.
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