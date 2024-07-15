Мобілізація йде за планом, але тренувальних майданчиків недостатньо – Зеленський

Глава держави також акцентував, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів угоди з Польщею

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Мобілізація в Україні відбувається за планом військових, однак майданчиків для підготовки мобілізованих недостатньо. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

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Зеленський на питання щодо оцінки перебігу мобілізаційної кампанії за два місяці та підготовки особового складу зазначив – "військові кажуть, що все йде на їхнім планом".

"Що стосується тренувальних майданчиків – їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити – вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном – так", – акцентував він.

Глава держави також додав, що розширення тренувальних баз є одним із пунктів двосторонньої угоди про співпрацю у сфері безпеки з Польщею.

8 липня 2024 року президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.

У ній, зокрема, йдеться про те, що країни домовилися про формування з українців, які перебувають на території країн ЄС, добровольчого військового підрозділу.

11 липня міністр закордонних справ Польщі заявив, що кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в країні.

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