Глава МЗС Польщі: Кілька тисяч людей записалися до Українського легіону в Польщі

Радослав Сікорський заявив, що багато українців справді готові захищати свою країну та замінити на полі бою співвітчизників

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/Olivier Holset)

Кілька тисяч українців обох статей уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні – новому добровольчому військовому підрозділі в Польщі. Про це на NATO Public Forum у межах саміту Північноатлантичного альянсу заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

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"У нас налічується до мільйона українців обох статей, і кілька тисяч із них уже зареєструвалися для участі в цьому підрозділі", – сказав він.

За словами Сікорського, багато українців справді готові захищати свою країну та замінити на полі бою співвітчизників, але бояться робити це без належної підготовки.

"Ми зробимо це за них, а потім вони будуть доступні українському уряду як єдине ціле, з правом повернутися до Польщі після закінчення служби", – розповів глава польського МЗС.

Сікорський переконаний, що якби так робила кожна європейська країна, таких бригад в України було б вже декілька.

8 липня 2024 року президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.

У ній, зокрема, йдеться про те, що країни домовилися про формування з українців, які перебувають на території країн Європейського Союзу, добровольчого військового підрозділу.

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