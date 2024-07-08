У Польщі хочуть створити український легіон з біженців-добровольців

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Польща та Україна 8 липня підписали безпекову угоду. Зокрема країни домовилися про формування з українців, які перебувають на території країн Європейського Союзу, добровольчого військового підрозділу, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Варшаві.

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Зеленський акцентував – український легіон тренуватиметься в Польщі, його оснастять партнери. Глава держави наголосив, що кожен українець, який вирішить бути в Легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними Силами України.

Наразі сторони пропрацюють усі нюанси цих домовленостей.



Також Зеленський додав, що цей легіон формується на основі позитивного досвіду українсько-польсько-литовської бригади.

В угоді йдеться про те, що у процесі підготовки також зможуть взяти участь люди, які проживають в інших державах, не лише у Польщі.

Учасники домовляться про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою та боєприпасами, а також про соціально-фінансову підтримку таких військових і статус їхнього перебування на території Польщі.

Повний текст безпекової угоди між Україною та Польщею – тут.

8 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду.

Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

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