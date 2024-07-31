Міноборони: Електронний та паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Наявність у людини військово-облікового документа в електронній формі є рівнозначним відповідному документу у паперовому вигляді, оскільки вони мають однакову юридичну силу. Про це повідомило Міністерство оборони.

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У роз’ясненні Міноборони зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє військовослужбовцям Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, працівникам Національної поліції та Державної прикордонної служби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів, на яких може бути встановлений застосунок "Резерв+" та які мають камеру.

У оборонному відомстві наголосили, що військово-обліковий документ в електронній формі може бути видрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код, придатний для зчитування.

Крім того, роботодавці під час формування списків військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання, можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій документ як у паперовій, так і в електронній формі (зокрема видрукований).

18 червня 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

Міністерство оборони поділилося детальною інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа у Резерв+.

30 липня стало відомо, що на порталі Дія можна отримати військово-обліковий документ із QR-кодом.

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