За тиждень через Дію електронно забронювали понад 55 000 працівників критичних підприємств

У середньому таке бронювання отримують за 15 хвилин, заявляє Мінцифра

Ілюстративне фото: Depositphotos

За тиждень через державний застосунок "Дія" було заброньовано понад 55 000 працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

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Відомство пише, що лише за тиждень із запуску послуги через Дію забронювали 55 000+ працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби захисників.

У Мінцифрі наголошують, що новий сервіс усуває людський фактор та "значно прискорює" процес бронювання.

У повідомленні стверджують, що раніше інформація перевірялася вручну тижнями, а після автоматизації у середньому електронне бронювання отримують за 15 хвилин.

Судячи з інфографіки Мінцифри, областю-рекордсменом за бронюванням через Дію є Київщина – 19 468 працівників, далі йде Львівщина з 6112 та Дніпропетровщина з 5952 особами, а замикають п'ятірку Одещина та Закарпаття з 2348 й 1270 працівниками відповідно.

Статистики за іншими областями немає, але у них має бути принаймні 19 850 з 55 000+ заброньованих.

Інфографіка: Мінцифра

Можливість забронювати працівника у Дії з'явилася 17 липня – тоді ж з'явилася інструкція, як це зробити.

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