За неделю через Дию забронировали более 55 000 сотрудников критических предприятий

В среднем такое бронирование получают за 15 минут, заявляет Минцифра

Иллюстративное фото: Depositphotos

За неделю через государственное приложение "Дия" было забронировано более 55 000 работников критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Ведомство пишет, что только через неделю после запуска услуги через Дию забронировали 55 000+ сотрудников критически важных предприятий и обеспечивающих нужды защитников.

Минцифра отмечает, что новый сервис устраняет человеческий фактор и значительно ускоряет процесс бронирования.

В сообщении утверждают, что ранее информация проверялась вручную неделями, а после автоматизации в среднем электронное бронирование получают за 15 минут.

Судя по инфографике Минцифры, областью-рекордсменом по бронированию через Дию является Киевская – 19 468 работников, далее идет Львовская с 6112 и Днепропетровская с 5952 лицами, а замыкают пятерку Одесская область и Закарпатье с 2340 сотрудниками.

Статистики по другим областям нет, но в них должно быть по крайней мере 19 850 из 55 000+ забронированных.

Инфографика: Минцифра

Возможность забронировать сотрудника в Дии появилась 17 июля – тогда же появилась инструкция, как это сделать.

Читайте также: Минстратегпром определяет статус, позволяющий забронировать 100%, но сам не занимается бронированием