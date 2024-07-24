За неделю через Дию забронировали более 55 000 сотрудников критических предприятий
За неделю через государственное приложение "Дия" было забронировано более 55 000 работников критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Ведомство пишет, что только через неделю после запуска услуги через Дию забронировали 55 000+ сотрудников критически важных предприятий и обеспечивающих нужды защитников.
Минцифра отмечает, что новый сервис устраняет человеческий фактор и значительно ускоряет процесс бронирования.
В сообщении утверждают, что ранее информация проверялась вручную неделями, а после автоматизации в среднем электронное бронирование получают за 15 минут.
Судя по инфографике Минцифры, областью-рекордсменом по бронированию через Дию является Киевская – 19 468 работников, далее идет Львовская с 6112 и Днепропетровская с 5952 лицами, а замыкают пятерку Одесская область и Закарпатье с 2340 сотрудниками.
Статистики по другим областям нет, но в них должно быть по крайней мере 19 850 из 55 000+ забронированных.
- Возможность забронировать сотрудника в Дии появилась 17 июля – тогда же появилась инструкция, как это сделать.
Читайте также: Минстратегпром определяет статус, позволяющий забронировать 100%, но сам не занимается бронированием