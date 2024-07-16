Минстратегпром определяет статус, позволяющий забронировать 100%, но сам не бронирует

Также ведомство утверждает критерии и определяет соответствие им со стороны предприятий, учреждений и организаций

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Министерство стратегической промышленности самостоятельно не занимается бронированием сотрудников – оно устанавливает критерии и определяет предприятия, которые имеют важное значение для экономики или критически важны для экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в разъяснении на сайте Кабинета министров.

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В правительстве отметили, что Минстратегпром не занимается напрямую бронированием сотрудников.

В то же время министерство утверждает критерии для определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики.

Также Минстратегпром определяет соответствие предприятий, учреждений и организаций этим критериям.

К тому же ведомство определяет предприятие таким, которое имеет важное значение для национальной экономики или является критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.

В Кабмине напомнили: забронировать до 100% работников вне зависимости от их военно-учетной специальности как раз позволяет статус критически важного предприятия для функционирования экономики в особый период, в сфере ОПК.

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