Минстратегпром определяет статус, позволяющий забронировать 100%, но сам не бронирует
Министерство стратегической промышленности самостоятельно не занимается бронированием сотрудников – оно устанавливает критерии и определяет предприятия, которые имеют важное значение для экономики или критически важны для экономики в особый период, в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в разъяснении на сайте Кабинета министров.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
В правительстве отметили, что Минстратегпром не занимается напрямую бронированием сотрудников.
В то же время министерство утверждает критерии для определения предприятий, которые имеют важное значение для национальной экономики.
Также Минстратегпром определяет соответствие предприятий, учреждений и организаций этим критериям.
К тому же ведомство определяет предприятие таким, которое имеет важное значение для национальной экономики или является критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере ОПК.
В Кабмине напомнили: забронировать до 100% работников вне зависимости от их военно-учетной специальности как раз позволяет статус критически важного предприятия для функционирования экономики в особый период, в сфере ОПК.
- 7 июня Кабмин разрешил бронировать до 100% сотрудников предприятиям оборонно-промышленного комплекса и энергетики.
- 24 июня правительство расширило перечень предприятий, подпадающих под бронирование, – присоединяются те, кто проводит разминирование.
- 5 июля в приложении "Дия" стартовало бета-тестирование электронного бронирования.
Читайте также: Ад для кадровиков. Что меняет законодательство о мобилизации и условиях бронирования