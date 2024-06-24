Кабмин расширил бронь от мобилизации – для тех, кто занимается разминированием
Кабинет министров своим постановлением № 723 расширил перечень предприятий, подпадающих под механизм бронирования военнообязанных, – присоединяются те, что занимаются разминированием.
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Документ дополнил уже действующее с января 2023 года постановление №76 о порядке бронирования во время военного положения.
Теперь такое бронирование возможно на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
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Ранее этот пункт распространялся на государственные органы и местное самоуправление, критически важные предприятия для Сил обороны и функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Также это распространяется на специализированные учреждения ООН, международные судебные органы и международные и неправительственные организации и учреждения, участником или наблюдателем которых является Украина.
- 4 июня Кабинет Министров решил продлить еще на два месяца срок действия всех действующих бронирований от мобилизации.
- Кабмин 7 июня внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время военного положения: предприятия оборонно-промышленного комплекса и энергетики смогут бронировать до 100% работников.
- Глава МВД сообщил, что 90% спасателей и полицейских забронированы.
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