Кабмин расширил бронь от мобилизации – для тех, кто занимается разминированием

Раньше функционировала для органов власти и местного самоуправления, критических предприятий и международных организаций

Специалист по разминированию (Иллюстративное фото: ГСЧС)

Кабинет министров своим постановлением № 723 расширил перечень предприятий, подпадающих под механизм бронирования военнообязанных, – присоединяются те, что занимаются разминированием.

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Документ дополнил уже действующее с января 2023 года постановление №76 о порядке бронирования во время военного положения.

Теперь такое бронирование возможно на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, являющихся операторами противоминной деятельности и проводящих разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.

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Ранее этот пункт распространялся на государственные органы и местное самоуправление, критически важные предприятия для Сил обороны и функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Также это распространяется на специализированные учреждения ООН, международные судебные органы и международные и неправительственные организации и учреждения, участником или наблюдателем которых является Украина.

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