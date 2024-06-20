Комитет так и не рассматривал передачу функций ТЦК по бронированию гражданским – нардеп

О подобной идее нардепы заявили после инцидента с дракой в Одессе между медиками и служащими ТЦК

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Народные депутаты из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны так и не рассматривали официально идею передать полномочия по бронированию военнообязанных от территориальных центров комплектования гражданским органам. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил депутат от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский. Ранее о таких идеях сообщал нардеп и заместитель главы комитета.

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Вениславский сообщил, что официально этот вопрос не обсуждался. Поэтому, отметил он, сложно ответить на вопросы по каким-то деталям этой идеи.

12 июня заместитель главы комитета от СН Егор Чернев заявил, что комитет прорабатывает варианты, чтобы не допустить повторения ситуаций, как в Одессе (за день до этого там произошла потасовка между медиками и служащими ТЦК). Среди вариантов он назвал идею передачи функций ТЦК по бронированию гражданским органам.

В тот же день Вениславский сообщил LIGA.net, что идею члены комитета обсуждали в чате, но не на заседании.

Впрочем, согласно словам нардепа, пока до официального обсуждения идеи избранники так и не дошли.

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11 июня в Одессе произошла потасовка между медиками скорой медицинской помощи и работниками ТЦК. Медики утверждали, что их содержали в помещении военкомата. В пресс-службе ТЦК изложили свой взгляд на инцидент: утверждают, что правоохранители задерживали людей, которые представились медиками и не предоставили соответствующих документов.

Национальная полиция сообщила, что по факту конфликта начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

12 июня Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области сообщил, что конфликт исчерпан, окончательный вердикт будут ожидать от правоохранительных органов.

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