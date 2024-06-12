Функции ТЦК по бронированию – гражданским органам. Нардеп: Обсуждали, но не на комитете

Федор Вениславский заявил, что обсуждение было после инцидента с дракой в Одессе

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Народные депутаты из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждали вопрос передачи функций территориальных центров комплектования по бронированию в гражданские органы, но официального обсуждения на заседании еще не было. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил депутат от Слуги народа, член комитета Федор Вениславский.

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"После скандала в комитетском чате это обсуждали. Но официально на заседании комитета нет", – заявил он.

Под скандалом имеется ввиду драка 11 июня в Одессе между медиками и военнослужащими Киевского районного ТЦК. Других подробностей Вениславский не сообщил.

Ранее об идеях по передаче функций ТЦК по бронированию гражданским органам заявил заместитель председателя профильного комитета от СН Егор Чернев.

В телемарафоне он заявил, что комитет прорабатывает варианты, чтобы не допустить повторения ситуаций, как в Одессе – среди прочего, речь идет и о: "Возможно [можно будет] вообще функции ТЦК передать гражданским каким-либо органам, вывести [функции по бронированию] из Вооруженных Сил или из Министерства обороны".

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Нардеп отметил, что нужны четко выписанные нормы бронирования, которые "очень долго, к сожалению, выписывает правительство".

Чернев акцентировал, что согласно новому закону о мобилизации Кабинет министров должен выписывать подзаконные акты по бронированию, в которые "постоянно вносятся изменения".

"Из-за этого, к сожалению, происходят вот такие нестыковки или недоразумения: как правильно бронировать, кто бронирует, каким образом бронирует и так далее. Мы также задаем вопрос Кабмину: почему так долго? И неоднократно уже вызывали [представителей правительства] на комитет. Нас каждый раз "кормят завтраками" о том, что вот-вот мы [решим проблему]", – сетовал он.

Нардеп напомнил о недавно принятом постановлении Кабмина, но акцентировал, что это все равно "не самая совершенная версия по вопросам бронирования".

11 июня в Одессе произошла потасовка между медиками скорой медицинской помощи и работниками ТЦК. Медики утверждали, что их содержали в помещении военкомата. В пресс-службе ТЦК изложили свой взгляд на инцидент: утверждают, что правоохранители задерживали людей, которые представились медиками и не предоставили соответствующих документов.

Национальная полиция сообщила, что по факту конфликта начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

12 июня Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области сообщил, что конфликт исчерпан, окончательный вердикт будут ожидать от правоохранительных органов.

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