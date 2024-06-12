Функції ТЦК щодо бронювання – цивільним органам. Нардеп: Обговорювали в чаті, але не на комітеті

Федір Веніславський заявив, що обговорення було після інциденту з бійкою в Одесі

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Народні депутати з комітету з питань національної безпеки та оборони обговорювали питання передання функцій територіальних центрів комплектування щодо бронювання до цивільних органів, але офіційного обговорення на засіданні ще не було. Про це у коментарі LIGA.net повідомив депутат від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.

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"Після скандалу в комітетському чаті це обговорювали. Але офіційно на засіданні комітету наразі ні", – заявив він.

Під скандалом мається на увазі бійка 11 червня в Одесі між медиками та військовослужбовцями Київського районного ТЦК. Інших подробиць Веніславський не повідомив.

Раніше про ідеї з передання функцій ТЦК щодо бронювання цивільним органам заявив заступник голови профільного комітету від СН Єгор Чернєв.

У телемарафоні він заявив, що комітет пропрацьовує варіанти, аби не допустити повторення ситуацій, як в Одесі – серед іншого, йдеться й про: "Можливо [можна буде] взагалі функції ТЦК передати цивільним якимось органам, вивести [функції з бронювання] зі Збройних Сил чи з Міністерства оборони".

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Нардеп зазначив, що потрібні чітко виписані норми бронювання, котрі "дуже довго, на жаль, виписує уряд".

Чернєв зауважив, що згідно з новим законом про мобілізацію Кабінет міністрів має виписувати підзаконні акти щодо бронювання, у які "постійно вносяться зміни".

"Через це, на жаль, відбуваються ось такі нестикування чи непорозуміння: як правильно бронювати, хто бронює, яким чином бронює і так далі. Ми також задаємо питання Кабміну: чому так довго? І неодноразово вже викликали [представників уряду] на комітет. Нас кожного разу "годують завтраками" про те, що ось-ось ми [розв'яжемо проблему]", – нарікав він.

Нардеп нагадав про нещодавно ухвалену постанову Кабміну, але акцентував, що це однаково "не найдосконаліша версія щодо питань бронювання".

11 червня в Одесі сталася бійка між медиками швидкої медичної допомоги та працівниками ТЦК. Медики стверджували, що їх утримували в приміщенні військкомату. У пресслужбі ТЦК виклали свій погляд на інцидент: стверджують, що правоохоронці затримували людей, які представилися медиками й не надали відповідних документів.

Національна поліція повідомила, що за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

12 червня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомив, що конфлікт вичерпано, остаточний вердикт очікуватимуть від правоохоронних органів.

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