Функції ТЦК щодо бронювання – цивільним органам. Нардеп: Обговорювали в чаті, але не на комітеті
Народні депутати з комітету з питань національної безпеки та оборони обговорювали питання передання функцій територіальних центрів комплектування щодо бронювання до цивільних органів, але офіційного обговорення на засіданні ще не було. Про це у коментарі LIGA.net повідомив депутат від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський.
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"Після скандалу в комітетському чаті це обговорювали. Але офіційно на засіданні комітету наразі ні", – заявив він.
Під скандалом мається на увазі бійка 11 червня в Одесі між медиками та військовослужбовцями Київського районного ТЦК. Інших подробиць Веніславський не повідомив.
Раніше про ідеї з передання функцій ТЦК щодо бронювання цивільним органам заявив заступник голови профільного комітету від СН Єгор Чернєв.
У телемарафоні він заявив, що комітет пропрацьовує варіанти, аби не допустити повторення ситуацій, як в Одесі – серед іншого, йдеться й про: "Можливо [можна буде] взагалі функції ТЦК передати цивільним якимось органам, вивести [функції з бронювання] зі Збройних Сил чи з Міністерства оборони".
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Нардеп зазначив, що потрібні чітко виписані норми бронювання, котрі "дуже довго, на жаль, виписує уряд".
Чернєв зауважив, що згідно з новим законом про мобілізацію Кабінет міністрів має виписувати підзаконні акти щодо бронювання, у які "постійно вносяться зміни".
"Через це, на жаль, відбуваються ось такі нестикування чи непорозуміння: як правильно бронювати, хто бронює, яким чином бронює і так далі. Ми також задаємо питання Кабміну: чому так довго? І неодноразово вже викликали [представників уряду] на комітет. Нас кожного разу "годують завтраками" про те, що ось-ось ми [розв'яжемо проблему]", – нарікав він.
Нардеп нагадав про нещодавно ухвалену постанову Кабміну, але акцентував, що це однаково "не найдосконаліша версія щодо питань бронювання".
- 11 червня в Одесі сталася бійка між медиками швидкої медичної допомоги та працівниками ТЦК. Медики стверджували, що їх утримували в приміщенні військкомату. У пресслужбі ТЦК виклали свій погляд на інцидент: стверджують, що правоохоронці затримували людей, які представилися медиками й не надали відповідних документів.
- Національна поліція повідомила, що за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.
- 12 червня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомив, що конфлікт вичерпано, остаточний вердикт очікуватимуть від правоохоронних органів.
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