Центр медицини катастроф: Конфлікт між медиками та працівниками ТЦК в Одесі вичерпано

Остаточний вердикт очікується від правоохоронців, заявили в центрі

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

11 червня в Одесі побилися медики та військовослужбовці Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Конфлікт між медиками та працівниками ТЦК вичерпано, повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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При цьому остаточний вердикт очікується від правоохоронних органів, зазначили в центрі.

"Щодо бронювання медиків – нині відповідно до установленого порядку проводяться відповідні лікарські огляди, оновлюються обліково-військові дані, формуються та подаються додаткові списки на бронювання. Найближчим часом питання буде вирішено", – йдеться у повідомленні.

Також у центрі наголосили, що всі бригади швидкої допомоги в Одесі працюють у штатному режимі.

11 червня в Одесі сталася бійка між медиками швидкої медичної допомоги та працівниками ТЦК. Медики стверджували, що їх утримували в приміщенні військкомату.

У пресслужбі Одеського ТЦК та СП виклали свій погляд на інцидент.

Національна поліція повідомила, що за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

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