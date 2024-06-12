Центр медицины катастроф: Конфликт между медиками и работниками ТЦК в Одессе исчерпан

Окончательный вердикт ожидается от правоохранителей, заявили в центре

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

11 июня в Одессе подрались медики и военнослужащие Киевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Конфликт между медиками и работниками ТЦК исчерпан, сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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При этом окончательный вердикт ожидается от правоохранительных органов, отметили в центре.

"О бронировании медиков - сейчас в соответствии с установленным порядком проводятся соответствующие врачебные осмотры, обновляются учетно-военные данные, формируются и предоставляются дополнительные списки на бронирование. В ближайшее время вопрос будет решен", — говорится в сообщении.

Также в центре подчеркнули, что все бригады скорой помощи в Одессе работают в штатном режиме.

11 июня в Одессе произошла потасовка между медиками скорой медицинской помощи и работниками ТЦК. Медики утверждали, что их удерживали в помещении военкомата.

В пресс-службе Одесского ТЦК и СП изложили свой взгляд на инцидент.

Национальная полиция сообщила, что по факту конфликта начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

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