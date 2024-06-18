Штрих-код в военных документах можно считать только в ТЦК, а QR-код чем угодно – нардеп

Нардеп Федор Вениславский сообщил, что уже завершается обеспечение центров средствами считывания

Иллюстративное фото: Depositphotos

Штрих-код, который вклеивается в военно-учетные документы, можно считать исключительного в территориальных центрах комплектования. При этом QR-код в приложении "Резерв+" можно считать любым устройством, которое может сканировать такие коды. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил депутат от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Он сообщил, что штрих-код в военном билете или другом военно-учетном документе, вклеиваемом в ТЦК, можно считать исключительно в самих центрах на рабочем месте оператора системы Оберіг.

Нардеп пояснил, что это нововведение – для оперативности поиска информации, а обеспечение средствами считывания уже завершается.

Если у ТЦК пока нет такого устройства, то информацию можно ввести вручную, добавил Вениславский.

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Он отметил, что QR-код в "Резерв+" возможно будет считывать любым устройством, способным сканировать такие коды.

"В случае действительности [QR-код] – программа сообщит, что он действителен и укажет владельца, в противном случае – сообщит, что он недействителен", – рассказал народный избранник.

Вскоре на LIGA.net должен выйти текст с объяснением нововведений по учетным документам.

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