Штрих-код в военных документах можно считать только в ТЦК, а QR-код чем угодно – нардеп
Штрих-код, который вклеивается в военно-учетные документы, можно считать исключительного в территориальных центрах комплектования. При этом QR-код в приложении "Резерв+" можно считать любым устройством, которое может сканировать такие коды. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил депутат от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Он сообщил, что штрих-код в военном билете или другом военно-учетном документе, вклеиваемом в ТЦК, можно считать исключительно в самих центрах на рабочем месте оператора системы Оберіг.
Нардеп пояснил, что это нововведение – для оперативности поиска информации, а обеспечение средствами считывания уже завершается.
Если у ТЦК пока нет такого устройства, то информацию можно ввести вручную, добавил Вениславский.
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Он отметил, что QR-код в "Резерв+" возможно будет считывать любым устройством, способным сканировать такие коды.
"В случае действительности [QR-код] – программа сообщит, что он действителен и укажет владельца, в противном случае – сообщит, что он недействителен", – рассказал народный избранник.
Вскоре на LIGA.net должен выйти текст с объяснением нововведений по учетным документам.
18 июня в Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.
Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.
- В Минобороны уточнили, что доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько этапов.
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