В "Резерв+" доступ к е-документу и QR-коду появится у всех постепенно – Минобороны
Доступ к электронному военно-учетному документу и QR-коду в приложении "Резерв+" получат все пользователи в течение следующих дней, обновление запускается в несколько волн. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
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По ее словам, за несколько часов уже 62 000 пользователей успешно загрузили электронный военно-учетный документ в приложении.
Черногоренко уточнила, что обновление запускается "несколькими волнами", и в течение нескольких следующих дней все пользователи из Украины и 176 стран будут иметь доступ к приложению.
Чиновница добавила, что благодаря QR-коду уполномоченные органы, полиция и территориальные центры комплектования, смогут проверить силу документа, отсканировав код камерой на смартфоне (функция сканирования также есть в "Резерв+").
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В документе есть персональные служебные данные, информация о дате военно-врачебной комиссии, отсрочке и бронировании, отметила она.
"Буквально все данные, относящиеся к военному учету, вы сможете загрузить, нажав кнопку сгенерировать этот документ (В формате PDF. – Ред.)", – пояснила Черногоренко.
Также электронный учетный документ может потребоваться при приеме на работу или обучение, добавила чиновник.
Также она сообщила, что QR-код можно будет показывать как в приложении, так и в распечатанном виде.
9 июня в Минобороны отметили, что появление QR-кода сравнит данные из электронного реестра с бумажным учетным документом. Соответствующее постановление в мае принял Кабинет министров.
18 июня у "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.
- Также в приложении появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных.
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