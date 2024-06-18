У "Резерв+" доступ до е-документа та QR-коду з'явиться у всіх поступово – Міноборони

Катерина Черногоренко повідомила, що вже 62 000 користувачів успішно завантажили електронний військово-обліковий документ

Ілюстративне фото: Depositphotos

Доступ до електронного військово-облікового документа та QR-коду у застосунку "Резерв+" отримають усі користувачі впродовж наступних днів, оновлення запускається у кілька хвиль. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За її словами, за декілька годин вже 62 000 користувачів успішно завантажили електронний військово-обліковий документ у застосунку.

Черногоренко уточнила, що оновлення запускається "декількома хвилями", і впродовж кількох наступних днів усі користувачі з України та 176 країн світу матимуть доступ до застосунку.

Посадовиця додала, що завдяки QR-коду уповноважені органи, поліція та територіальні центри комплектування, зможуть перевірити чинність документа, відсканувавши код камерою на смартфоні (функція сканування також є у "Резерв+").

Читайте також: Нардеп від "слуг" відповів на ініціативу із подовження терміну оновлення даних у ТЦК: Піар-хід

У документі є персональні службові дані, інформація щодо дати військово-лікарської комісії, відстрочки та бронювання, зазначила вона.

"Буквально всі дані, які стосуються військового обліку, ви зможете завантажити, натиснувши кнопку згенерувати цей документ (У форматі PDF. – Ред.)", – пояснила Черногоренко.

Також електронний обліковий документ може знадобитись під час оформлення на роботу чи навчання, додала посадовиця.

Також вона повідомила, що QR-код можна буде показувати як у застосунку, так і у видрукованому вигляді.

Читайте також: Функції ТЦК щодо бронювання – цивільним органам. Нардеп: Обговорювали в чаті, але не на комітеті