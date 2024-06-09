З 18 червня Резерв+ буде дорівнювати військово-обліковому документу – Міноборони

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У застосунку Резерв+ з'явиться QR-код – це зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін у дайджесті оборонного відомства.

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За його словами, після появи у Резерві+ QR-коду, інформація з реєстру "Оберіг" остаточно прирівняється до паперового військово-облікового документа.

Нововведення анонсується на 18 червня.

Лазуткін зазначив, що у застосунку вже оновили свої дані понад 1,6 млн військовозобов'язаних призовників та резервістів, понад 200 000 з них – жінки.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку Резерв+, все одно можуть вручити повістку на вулиці.

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