Потреба у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб – нардеп
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Потреба Сил оборони у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб, заявив нардеп від Слуги народу Руслан Горбенко з посиланням на командування та військових з фронту. Про це заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини та волонтер заявив в інтерв'ю національній агенції Укрінформ.

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"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", – заявив він.

За словами нардепа, під час планування контрнаступу під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 000 осіб, проте допомога від міжнародних партнерів затримувалася.

І коли новим головкомом ЗСУ став Олександр Сирський, то було затверджено план оборони на 2024 рік – згідно з ним не передбачалося залучення такої великої кількості нових військових, пояснив Горбенко.

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Він зауважив, що також важливо враховувати те, що для забезпечення призову 500 000 людей потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання.

ДОПОВНЕНО. LIGA.net звернулася по коментарі щодо цих чисел до нардепів з комітету з нацбезпеки та оборони. Нардеп від "слуг" Ігор Копитін утримався від коментарів, зазначивши, що не може обговорювати це питання — інформація має закритий характер.

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