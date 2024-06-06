Потреба у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб – нардеп

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Потреба Сил оборони у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб, заявив нардеп від Слуги народу Руслан Горбенко з посиланням на командування та військових з фронту. Про це заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини та волонтер заявив в інтерв'ю національній агенції Укрінформ.

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"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", – заявив він.

За словами нардепа, під час планування контрнаступу під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 000 осіб, проте допомога від міжнародних партнерів затримувалася.

І коли новим головкомом ЗСУ став Олександр Сирський, то було затверджено план оборони на 2024 рік – згідно з ним не передбачалося залучення такої великої кількості нових військових, пояснив Горбенко.

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Він зауважив, що також важливо враховувати те, що для забезпечення призову 500 000 людей потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання.

ДОПОВНЕНО. LIGA.net звернулася по коментарі щодо цих чисел до нардепів з комітету з нацбезпеки та оборони. Нардеп від "слуг" Ігор Копитін утримався від коментарів, зазначивши, що не може обговорювати це питання — інформація має закритий характер.

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26 грудня 2023 року Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей.

21 січня 2024 року президент Володимир Зеленський підтримав тоді ще не прийнятий остаточно новий закон про мобілізацію, але при цьому додав: кількість мобілізованих може бути меншою.

29 березня головком ЗСУ Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян, раніше лунала цифра в 500 000 осіб.

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