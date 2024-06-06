Потреба у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб – нардеп
Потреба Сил оборони у мобілізації становить 100-110 тисяч осіб, заявив нардеп від Слуги народу Руслан Горбенко з посиланням на командування та військових з фронту. Про це заступник голови комітету Верховної Ради з питань прав людини та волонтер заявив в інтерв'ю національній агенції Укрінформ.
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"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців", – заявив він.
За словами нардепа, під час планування контрнаступу під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 000 осіб, проте допомога від міжнародних партнерів затримувалася.
І коли новим головкомом ЗСУ став Олександр Сирський, то було затверджено план оборони на 2024 рік – згідно з ним не передбачалося залучення такої великої кількості нових військових, пояснив Горбенко.
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Він зауважив, що також важливо враховувати те, що для забезпечення призову 500 000 людей потрібна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання.
ДОПОВНЕНО. LIGA.net звернулася по коментарі щодо цих чисел до нардепів з комітету з нацбезпеки та оборони. Нардеп від "слуг" Ігор Копитін утримався від коментарів, зазначивши, що не може обговорювати це питання — інформація має закритий характер.
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- 26 грудня 2023 року Залужний заявив, що військове командування не робило запиту на мобілізацію певної кількості людей.
- 21 січня 2024 року президент Володимир Зеленський підтримав тоді ще не прийнятий остаточно новий закон про мобілізацію, але при цьому додав: кількість мобілізованих може бути меншою.
- 29 березня головком ЗСУ Сирський заявив, що командування "суттєво" знизило запит на кількість мобілізованих громадян, раніше лунала цифра в 500 000 осіб.
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