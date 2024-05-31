Зеленський: Мобілізація збільшилася після ухвалення закону
Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення Верховною Радою нового закону, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
"Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", – зазначив він.
За словами президента, мобілізація під час війни є обов'язковою, вона йде й не закінчувалася, а новий закон дозволив певні зміни старого законодавства, котре регулювало цю сферу.
Читайте також: Нардеп від "слуг" відповів на ініціативу з подовження терміну оновлення даних у ТЦК: Піар-хід
Зеленський зазначив, що реєстрація військовозобов'язаних є обов'язковою (йдеться про оновлення даних. – Ред.), проте зауважив: це не означає, що людина обов'язково піде на фронт.
Також голова держави нагадав, що зараз оновили свої дані понад 1 млн українців, проте, вкотре підкреслив Зеленський, це не означає, що всі ці люди будуть мобілізовані.
За даними Міністерства оборони на 30 травня, у застосунку Резерв+ оновили свої дані понад 1 200 000 військовозобов'язаних, а безпосередньо у територіальних центрах комплектування - 69 000 осіб.
- Починаючи з 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані громадяни України повинні оновити свої облікові дані. Зробити це можна у три способи – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово, їх зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Також встановлено, що має бути у повістці.
- Деякі люди через електронну чергу до ТЦК отримують запис на години, коли військкомат не працює, – Міноборони стверджує, що разом з військовими працює над покращенням системи.
Читайте також: Статус "у розшуку" в Резерв+ з'являється у разі порушення правил мобілізаційного обліку – Міноборони