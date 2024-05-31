Зеленський: Мобілізація збільшилася після ухвалення закону

За словами президента, мобілізація в Україні як ішла, так і йде, але після набуття чинності закону – все ж збільшилася

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Мобілізація в Україні збільшилася після ухвалення Верховною Радою нового закону, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з учасниками саміту Україна–Північна Європа.

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"Мобілізація як ішла, так і йде. Правда, скажу вам відкрито, вона після цього закону, якщо чесно, збільшилася", – зазначив він.

За словами президента, мобілізація під час війни є обов'язковою, вона йде й не закінчувалася, а новий закон дозволив певні зміни старого законодавства, котре регулювало цю сферу.

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Зеленський зазначив, що реєстрація військовозобов'язаних є обов'язковою (йдеться про оновлення даних. – Ред.), проте зауважив: це не означає, що людина обов'язково піде на фронт.

Також голова держави нагадав, що зараз оновили свої дані понад 1 млн українців, проте, вкотре підкреслив Зеленський, це не означає, що всі ці люди будуть мобілізовані.

За даними Міністерства оборони на 30 травня, у застосунку Резерв+ оновили свої дані понад 1 200 000 військовозобов'язаних, а безпосередньо у територіальних центрах комплектування - 69 000 осіб.

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