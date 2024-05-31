Зеленский: Мобилизация увеличилась после принятия закона

По словам президента, мобилизация в Украине как шла, так и идет, но после вступления закона в силу – все же увеличилась

Иллюстративное фото: Depositphotos

Мобилизация в Украине увеличилась после принятия Верховной Радой нового закона, сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с участниками саммита Украина-Северная Европа.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, она после этого закона, если честно, увеличилась", – отметил он.

По словам президента, мобилизация во время войны является обязательной, она идет и не заканчивалась, а новый закон разрешил определенные изменения в старом законодательстве, регулировавшем эту сферу.

Читайте также: Нардеп от "слуг" ответил на инициативу по продлению срока обновления данных в ТЦК: Пиар-ход

Зеленский отметил, что регистрация военнообязанных обязательна (речь об обновление данных. – Ред.), однако отметил: это не значит, что человек обязательно отправится на фронт.

Также глава государства напомнил, что в настоящее время обновили свои данные более 1 млн украинцев, однако, еще раз подчеркнул Зеленский, это не значит, что все эти люди будут мобилизованы.

По данным Министерства обороны на 30 мая, в приложении Резерв+ обновили свои данные более 1 200 000 военнообязанных, а непосредственно в территориальных центрах комплектования – 69 000 человек.

Читайте также: Статус "в розыске" в Резерв+ появляется в случае нарушения правил мобилизационного учета – Минобороны