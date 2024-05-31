Зеленский: Мобилизация увеличилась после принятия закона
Мобилизация в Украине увеличилась после принятия Верховной Радой нового закона, сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с участниками саммита Украина-Северная Европа.
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"Мобилизация как шла, так и идет. Правда, скажу вам открыто, она после этого закона, если честно, увеличилась", – отметил он.
По словам президента, мобилизация во время войны является обязательной, она идет и не заканчивалась, а новый закон разрешил определенные изменения в старом законодательстве, регулировавшем эту сферу.
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Зеленский отметил, что регистрация военнообязанных обязательна (речь об обновление данных. – Ред.), однако отметил: это не значит, что человек обязательно отправится на фронт.
Также глава государства напомнил, что в настоящее время обновили свои данные более 1 млн украинцев, однако, еще раз подчеркнул Зеленский, это не значит, что все эти люди будут мобилизованы.
По данным Министерства обороны на 30 мая, в приложении Резерв+ обновили свои данные более 1 200 000 военнообязанных, а непосредственно в территориальных центрах комплектования – 69 000 человек.
- Начиная с 18 мая и по 16 июля все военнообязанные граждане Украины должны обновить свои учетные данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.
- Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно, их смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Также установлено, что должно находиться в повестке.
- Некоторые люди через электронную очередь в ТЦК получают запись на часы, когда военкомат не работает, – Минобороны утверждает, что вместе с военными работает над улучшением системы.
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