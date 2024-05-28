Нардеп від "слуг" відповів на ініціативу із подовження терміну оновлення даних у ТЦК: Піар-хід

Ілюстративне фото: Depositphotos

У Верховній Раді буде зареєстровано законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів, заявив народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі каналу Еспресо. Натомість у коментарі LIGA.net нардеп від правлячої Слуги народу Федір Веніславський відповів: зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", – сказав Арʼєв.

За його словами, громадяни "просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів" – відповідно, нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.

Читайте також: Головреда Економічної правди мобілізували зі скандалом: не спрацював Резерв+

Окрім того, він заявив, що нардепи вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.

На думку нардепа Веніславського, анонсований Ар'євим законопроєкт – це "політичний піар-хід".

"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", – заявив він.

Дивіться також: Начвідділу ТЦК запросили до міськради познайомитися, а він вручив повістки депутатам – відео