Нардеп від "слуг" відповів на ініціативу із подовження терміну оновлення даних у ТЦК: Піар-хід
У Верховній Раді буде зареєстровано законопроєкт, за яким термін оновлення даних військовозобов'язаних збільшать до 150 днів, заявив народний депутат від Європейської Солідарності Володимир Ар'єв в ефірі каналу Еспресо. Натомість у коментарі LIGA.net нардеп від правлячої Слуги народу Федір Веніславський відповів: зараз немає підстав вважати, що вже наявні способи не дозволяють оновити дані.
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"Зараз система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані. Оскільки, після оновлення даних у застосунку "Резерв+" і інформації про розшук, все одно потрібно йти до ТЦК. Це свідчить про те, що застосунок розроблявся дуже швидко й у стислі терміни", – сказав Арʼєв.
За його словами, громадяни "просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів" – відповідно, нардепи вирішили зареєструвати законопроєкт про збільшення терміну до 150 днів.
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Окрім того, він заявив, що нардепи вимагатимуть від уряду та Міністерства оборони зробити застосунок у такий спосіб, аби "розвантажити ТЦК" й перенести розв'язання питань із військкоматами онлайн.
На думку нардепа Веніславського, анонсований Ар'євим законопроєкт – це "політичний піар-хід".
"На даний момент немає підстав вважати, що передбачені законом шляхи оновлення даних не дозволять це зробити", – заявив він.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів. І три шляхи – через територіальні центри комплектування (ТЦК), центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Станом на 24 травня, понад 1 000 000 військовозобовʼязаних оновили свої дані через Резерв+, а на 27 травня це зробили понад 14 000 військовозобов’язаних у 124 країнах. У Міноборони анонсують, що незабаром у застосунку має з'явитися військово-обліковий документ, який матиме таку саму юридичну силу, як паперовий.
- Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово. Повістки зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.
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