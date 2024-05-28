Нардеп от "слуг" ответил на инициативу о продлении срока обновления данных в ТЦК: Пиар-ход

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В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, согласно которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней, заявил народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев в эфире канала Эспрессо. В комментарии LIGA.net нардеп от правящей Слуги народа Федор Вениславский ответил: сейчас нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.

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"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", – сказал Арьев.

По его словам, граждане "просто не смогут физически обновить данные за 60 дней" – соответственно, нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней.

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Кроме того, он заявил, что нардепы потребуют от правительства и Министерства обороны сделать приложение таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.

По мнению нардепа Вениславского, анонсированный Арьевым законопроект – это "политический пиар-ход".

"На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", – заявил он.

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