Нардеп от "слуг" ответил на инициативу о продлении срока обновления данных в ТЦК: Пиар-ход
В Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект, согласно которому срок обновления данных военнообязанных увеличат до 150 дней, заявил народный депутат от Европейской Солидарности Владимир Арьев в эфире канала Эспрессо. В комментарии LIGA.net нардеп от правящей Слуги народа Федор Вениславский ответил: сейчас нет оснований считать, что уже имеющиеся способы не позволяют обновить данные.
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"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку, после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК. Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки", – сказал Арьев.
По его словам, граждане "просто не смогут физически обновить данные за 60 дней" – соответственно, нардепы решили зарегистрировать законопроект об увеличении срока до 150 дней.
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Кроме того, он заявил, что нардепы потребуют от правительства и Министерства обороны сделать приложение таким образом, чтобы "разгрузить ТЦК" и перенести решение вопросов с военкоматами онлайн.
По мнению нардепа Вениславского, анонсированный Арьевым законопроект – это "политический пиар-ход".
"На данный момент нет оснований полагать, что предусмотренные законом пути обновления данных не позволят это сделать", – заявил он.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней. И три пути – через территориальные центры комплектования (ТЦК), центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- По состоянию на 24 мая, более 1 000 000 военнообязанных обновили свои данные через Резерв+, а на 27 мая это сделали более 14 000 военнообязанных в 124 странах. В Минобороны анонсируют, что вскоре в приложении должен появиться военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
- Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно. Повестки смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.
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