Міноборони: У ТЦК оновили дані 69 000 осіб, а онлайн у Резерв+ – 1 200 000
Наразі у територіальних центрах комплектування свої дані оновили 69 000 громадян, а через застосунок "Резерв+" – понад 1 200 000. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
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За його даними, офлайн у ТЦК оновили дані 69 000, а онлайн через Резерв+ – 1 200 000.
Відповідно, пояснив Лазуткін, навантаження на військкомати не є таким великим, яким воно могло б бути без додаткових сервісів.
Зокрема, "суттєво допомагають" центри надання адміністративних послуг, у яких також можна оновити дані, зазначив посадовець.
- Деякі люди через електронну чергу до ТЦК отримують запис на години, коли військкомат не працює, – Лазуткін зазначив, що Міноборони та військові працюють над покращенням системи.
- З 18 травня і до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
- Тепер вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово, їх зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Також встановлено, що має бути у повістці.
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