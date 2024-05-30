Міноборони: У ТЦК оновили дані 69 000 осіб, а онлайн у Резерв+ – 1 200 000

Дмитро Лазуткін зазначив, що навантаження на військкомати не є таким великим, яким воно могло б бути без додаткових сервісів

Ілюстративне фото: Depositphotos

Наразі у територіальних центрах комплектування свої дані оновили 69 000 громадян, а через застосунок "Резерв+" – понад 1 200 000. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

За його даними, офлайн у ТЦК оновили дані 69 000, а онлайн через Резерв+ – 1 200 000.

Відповідно, пояснив Лазуткін, навантаження на військкомати не є таким великим, яким воно могло б бути без додаткових сервісів.

Зокрема, "суттєво допомагають" центри надання адміністративних послуг, у яких також можна оновити дані, зазначив посадовець.

Деякі люди через електронну чергу до ТЦК отримують запис на години, коли військкомат не працює, – Лазуткін зазначив, що Міноборони та військові працюють над покращенням системи.

Читайте також: Нардеп від "слуг" відповів на ініціативу із подовження терміну оновлення даних у ТЦК: Піар-хід