Минобороны: В ТЦК обновили данные 69 000 человек, а онлайн в Резерв+ – 1 200 000

Дмитрий Лазуткин отметил, что нагрузка на военкоматы не является такой большой, какой она могла бы быть без дополнительных сервисов

Иллюстративное фото: Depositphotos

В территориальных центрах комплектования свои данные обновило 69 000 граждан, а через приложение "Резерв+" – более 1 200 000. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

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По его данным, офлайн в ТЦК обновили данные 69 000, а онлайн через Резерв+ – 1 200 000.

Соответственно, пояснил Лазуткин, нагрузка на военкоматы не столь велика, какой она могла бы быть без дополнительных сервисов.

В частности, "значительно помогают" центры предоставления административных услуг, в которых также можно обновить данные, отметил чиновник.

Некоторые люди через электронную очередь в ТЦК получают запись на часы, когда военкомат не работает – Лазуткин отметил, что Минобороны и военные работают над улучшением системы.

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