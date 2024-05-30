Минобороны: В ТЦК обновили данные 69 000 человек, а онлайн в Резерв+ – 1 200 000
В территориальных центрах комплектования свои данные обновило 69 000 граждан, а через приложение "Резерв+" – более 1 200 000. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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По его данным, офлайн в ТЦК обновили данные 69 000, а онлайн через Резерв+ – 1 200 000.
Соответственно, пояснил Лазуткин, нагрузка на военкоматы не столь велика, какой она могла бы быть без дополнительных сервисов.
В частности, "значительно помогают" центры предоставления административных услуг, в которых также можно обновить данные, отметил чиновник.
- Некоторые люди через электронную очередь в ТЦК получают запись на часы, когда военкомат не работает – Лазуткин отметил, что Минобороны и военные работают над улучшением системы.
- С 18 мая и до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.
- Теперь вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно, их смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Также установлено, что должно находиться в повестке.
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