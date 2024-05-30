Проблеми з електронною чергою до ТЦК. Міноборони: Працюємо над покращенням

Дмитро Лазуткін зазначив, що у цій ситуації складно розробити один алгоритм через різну кількість людей та пропускну здатність ТЦК по країні

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Деякі люди через електронну чергу до територіального центру комплектування отримують запис на години, коли військкомат не працює. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що відомство та Сухопутні війська працюють над покращенням системи. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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"Від початку було створено можливість ТЦК корегувати свій графік роботи й, відповідно, було проведено інструктаж людей, які є операторами у ТЦК цієї системи", – зазначив він.

За його словами, у цій ситуації складно розробити один алгоритм, оскільки у різних населених пунктах відрізняється кількість людей та пропускна здатність ТЦК.

Проте посадовець зазначив, що Міноборони та Сухопутні війська працюють над поліпшенням системи, і електронна черга зараз працює у тестовому режимі.

"І водночас, скажімо так, скарги від тих людей, які хотіли мобілізуватися, які хотіли залучитися до Сил оборони, ну практично не надходили", – підсумував він.

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