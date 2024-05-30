Проблеми з електронною чергою до ТЦК. Міноборони: Працюємо над покращенням
Деякі люди через електронну чергу до територіального центру комплектування отримують запис на години, коли військкомат не працює. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін зазначив, що відомство та Сухопутні війська працюють над покращенням системи. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
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"Від початку було створено можливість ТЦК корегувати свій графік роботи й, відповідно, було проведено інструктаж людей, які є операторами у ТЦК цієї системи", – зазначив він.
За його словами, у цій ситуації складно розробити один алгоритм, оскільки у різних населених пунктах відрізняється кількість людей та пропускна здатність ТЦК.
Проте посадовець зазначив, що Міноборони та Сухопутні війська працюють над поліпшенням системи, і електронна черга зараз працює у тестовому режимі.
"І водночас, скажімо так, скарги від тих людей, які хотіли мобілізуватися, які хотіли залучитися до Сил оборони, ну практично не надходили", – підсумував він.
- З 18 травня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів – до 16 липня. Існують три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.
- Станом на 24 травня більш як 1 000 000 військовозобовʼязаних оновили свої дані через Резерв+, а на 27 травня це зробили понад 14 000 військовозобов’язаних у 124 країнах. У Міноборони анонсують, що незабаром у застосунку має з'явитися військово-обліковий документ, який матиме таку саму юридичну силу, як паперовий.
- За новими правилами вручення повісток в Україні здійснюється цілодобово. Повістки зможуть вручити не тільки службовці ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств. Встановлено, що має бути у повістці: дані отримувача, найменування органу, що видав документ, підпис посадовця й інше.
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