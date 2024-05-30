Проблемы с электронной очередью в ТЦК. Минобороны: Работаем над улучшением

Дмитрий Лазуткин отметил, что в этой ситуации сложно разработать один алгоритм из-за разного количества людей и пропускной способности ТЦК в стране

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Некоторые люди через электронную очередь в территориальный центр комплектования получают запись на часы, когда военкомат не работает. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что ведомство и Сухопутные войска работают над улучшением системы. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

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"Изначально была создана возможность ТЦК корректировать свой график работы и, соответственно, был проведен инструктаж людей, являющихся операторами в ТЦК этой системы", – отметил он.

По его словам, в этой ситуации сложно разработать один алгоритм, поскольку в разных населенных пунктах отличается количество людей и пропускная способность ТЦК.

Однако чиновник отметил, что Минобороны и Сухопутные войска работают над улучшением системы, и электронная очередь сейчас работает в тестовом режиме.

"И в то же время, скажем так, жалобы от тех людей, которые хотели мобилизоваться, которые хотели приобщиться к Силам обороны, ну практически не поступали", – подытожил он.

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