Проблемы с электронной очередью в ТЦК. Минобороны: Работаем над улучшением
Некоторые люди через электронную очередь в территориальный центр комплектования получают запись на часы, когда военкомат не работает. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отметил, что ведомство и Сухопутные войска работают над улучшением системы. Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Изначально была создана возможность ТЦК корректировать свой график работы и, соответственно, был проведен инструктаж людей, являющихся операторами в ТЦК этой системы", – отметил он.
По его словам, в этой ситуации сложно разработать один алгоритм, поскольку в разных населенных пунктах отличается количество людей и пропускная способность ТЦК.
Однако чиновник отметил, что Минобороны и Сухопутные войска работают над улучшением системы, и электронная очередь сейчас работает в тестовом режиме.
"И в то же время, скажем так, жалобы от тех людей, которые хотели мобилизоваться, которые хотели приобщиться к Силам обороны, ну практически не поступали", – подытожил он.
- С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней – до 16 июля. Есть три пути – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.
- По состоянию на 24 мая свыше 1 000 000 военнообязанных обновили свои данные через Резерв+, а на 27 мая это сделали более 14 000 военнообязанных в 124 странах. В Минобороны анонсируют, что вскоре в приложении должен появиться военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.
- По новым правилам вручение повесток в Украине осуществляется круглосуточно. Повестки смогут вручить не только служащие ТЦК, но и представители военных администраций, местных властей и предприятий. Установлено, что должно быть в повестке: данные получателя, наименование органа, выдавшего документ, подпись должностного лица и другое.
Читайте также: Нардеп от "слуг" ответил на инициативу по продлению срока обновления данных в ТЦК: Пиар-ход