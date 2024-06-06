Потребность в мобилизации составляет 100-110 тысяч человек – нардеп
Сил обороны в мобилизации составляет 100-110 тысяч человек, заявил нардеп от Слуги народа. Руслан Горбенко со ссылкой на командование и военных с фронта. Об этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека и волонтер заявил в интервью Укринформу.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", – заявил он.
По словам нардепа, при планировании контрнаступления под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 000 человек, однако помощь от международных партнеров задерживалась.
И когда новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, то был утвержден план обороны на 2024 год – согласно ему не предполагалось привлечение такого большого количества новых военных, пояснил Горбенко.
Читайте также: Зеленский: Мобилизация увеличилась после принятия закона
Он отметил, что также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 000 человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания.
LIGA.net обратилась за комментарием по поводу этих цифр к нардепам из комитета по нацбезопасности и обороне и опубликует их ответ, как только его получит.
Читайте также: Источник в ГУР: Россияне сосредоточили в Украине и на границе 550 000 захватчиков
- 26 декабря 2023 года Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей.
- 21 января 2024 года президент Владимир Зеленский поддержал тогда еще не принятый окончательно новый закон о мобилизации, но при этом добавил: количество мобилизованных может быть меньше.
- 29 марта главком ВСУ Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан, ранее звучала цифра в 500 000 человек.
Читайте также: Около 15% призывников обновили свои данные через Резерв+ – Минобороны