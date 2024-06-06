Потребность в мобилизации составляет 100-110 тысяч человек – нардеп

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Сил обороны в мобилизации составляет 100-110 тысяч человек, заявил нардеп от Слуги народа. Руслан Горбенко со ссылкой на командование и военных с фронта. Об этом заместитель председателя комитета Верховной Рады по правам человека и волонтер заявил в интервью Укринформу.

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"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", – заявил он.

По словам нардепа, при планировании контрнаступления под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 000 человек, однако помощь от международных партнеров задерживалась.

И когда новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский, то был утвержден план обороны на 2024 год – согласно ему не предполагалось привлечение такого большого количества новых военных, пояснил Горбенко.

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Он отметил, что также важно учитывать, что для обеспечения призыва 500 000 человек необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания.

LIGA.net обратилась за комментарием по поводу этих цифр к нардепам из комитета по нацбезопасности и обороне и опубликует их ответ, как только его получит.

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26 декабря 2023 года Залужный заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию определенного количества людей.

21 января 2024 года президент Владимир Зеленский поддержал тогда еще не принятый окончательно новый закон о мобилизации, но при этом добавил: количество мобилизованных может быть меньше.

29 марта главком ВСУ Сырский заявил, что командование "существенно" снизило запрос на количество мобилизованных граждан, ранее звучала цифра в 500 000 человек.

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