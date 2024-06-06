Близько 15% призовників оновили свої дані через Резерв+ – Міноборони
Ілюстративне фото: Depositphotos

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через застосунок "Резерв+". Зокрема 18 000 призовників оновили свої дані за кордоном. Про це розповів речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону.

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"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", – заявив Лазуткін. 

За його словами, число людей, які надали перевагу мобільному застосунку, наразі сягнуло 1 412 000.

"Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", – зауважив він.

Також, за його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 000 українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом Резерв+ доступний для використання у понад 157 країнах.

Лазуткін додав, що у застосунку були невеличкі технічні проблеми на початку, але наразі ця процедура триває кілька хвилин.

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