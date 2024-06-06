Близько 15% призовників оновили свої дані через Резерв+ – Міноборони

За його словами, число людей, які надали перевагу мобільному застосунку, наразі сягнуло 1 412 000

Ілюстративне фото: Depositphotos

Близько 15% військовозобовʼязаних вже встигли оновити дані через застосунок "Резерв+". Зокрема 18 000 призовників оновили свої дані за кордоном. Про це розповів речник Міністерства оборони України старший лейтенант Дмитро Лазуткін у ефірі телемарафону.

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"На даний момент близько 15% уточнили свої дані. Є можливість у великої кількості людей оновити свої дані і таким чином виконати норму закону", – заявив Лазуткін.

За його словами, число людей, які надали перевагу мобільному застосунку, наразі сягнуло 1 412 000.

"Але завантажили його значно більше людей. Тобто ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але, можливо, трохи пізніше", – зауважив він.

Також, за його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 000 українців за кордоном. Переважно це з таких країн: Польща, Чехія, Канада, Німеччина, США. Але загалом Резерв+ доступний для використання у понад 157 країнах.

Лазуткін додав, що у застосунку були невеличкі технічні проблеми на початку, але наразі ця процедура триває кілька хвилин.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку "Резерв+", все одно можуть вручити повістку на вулиці.

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