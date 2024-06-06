Около 15% призывников обновили свои данные через Резерв+ – Минобороны

По его словам, число людей, которые предпочли мобильное приложение, достигло 1 412 000

Иллюстративное фото: Depositphotos

Около 15% военнообязанных уже успели обновить данные через приложение "Резерв+". В частности 18 000 призывников обновили свои данные за рубежом. Об этом рассказал спикер Министерства обороны Украины старший лейтенант Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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"На данный момент около 15% уточнили свои данные. Есть возможность у большого количества людей обновить свои данные и таким образом выполнить норму закона", – заявил Лазуткин.

По его словам, число людей, которые предпочли мобильное приложение, сейчас достигло 1 412 000.

"Но загрузили его значительно больше людей. То есть мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но, возможно, чуть позже", – отметил он.

Также, по его словам, обновили свои данные в приложении более 18 000 украинцев за рубежом. Преимущественно это из таких стран: Польша, Чехия, Канада, Германия, США. Но в целом Резерв+ доступен для использования в более 157 странах.

Лазуткин добавил, что в приложении были небольшие технические проблемы в начале, но сейчас эта процедура длится несколько минут.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

Военнообязанным, которые обновили документы в Резерв+, все равно могут вручить повестку на улице.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

Военнообязанным, которые обновили документы в Резерв+, все равно могут вручить повестку на улице.

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