С 18 июня Резерв+ будет равен военно-учетному документу – Минобороны
Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении Резерв+ появится QR-код – это сравнит данные из электронного реестра с бумажным учетным документом. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в дайджесте оборонного ведомства.

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По его словам, после появления в Резерве + QR-кода, информация из реестра "Оберіг" окончательно приравнивается к бумажному военно-учетному документу.

Нововведение анонсируется 18 июня.

Лазуткин отметил, что в приложении уже обновили свои данные более 1,6 млн военнообязанных призывников и резервистов, более 200 000 из них – женщины.

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