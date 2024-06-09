С 18 июня Резерв+ будет равен военно-учетному документу – Минобороны

В приложении для обновления данных военнообязанных появится QR-код

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении Резерв+ появится QR-код – это сравнит данные из электронного реестра с бумажным учетным документом. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в дайджесте оборонного ведомства.

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По его словам, после появления в Резерве + QR-кода, информация из реестра "Оберіг" окончательно приравнивается к бумажному военно-учетному документу.

Нововведение анонсируется 18 июня.

Лазуткин отметил, что в приложении уже обновили свои данные более 1,6 млн военнообязанных призывников и резервистов, более 200 000 из них – женщины.

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

Военнообязанным, которые обновили документы в приложении Резерв+, все равно могут вручить повестки на улице.

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