У застосунку "Резерв+" з'явився QR-код та електронний військово-обліковий документ

Наразі є на IOS, але має з'явитися й на Anroid. Це нововведення зрівняє електронний документ з паперовим

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку "Резерв+" з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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Посадовиця додала до допису скриншот магазину застосунків App Store на IOS.

Зазначається, що у Резерв+ додано військово-обліковий документ в електронній формі та QR-код для зручної перевірки даних службовцями територіальних центрів комплектування або поліціянтами.

"Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво", – йдеться в описі оновлення до Резерв+.

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Утім, на Anroid такого нововведення наразі немає, але анонсовано, що загалом електронний документ має з'явитися 18 червня.

У сповіщеннях на Android після логіну у Резерв+ пишеться, що військово-обліковий документ вже доступний (раніше повідомлялося, що доступні дані з реєстру "Оберіг"), але інших змін немає.

Раніше у Міноборони наголошували, що поява QR-коду зрівняє дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

6 червня Міноборони повідомило, що вже близько 1,6 млн українців оновили свої військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію, і тільки 200 000 із них зробили це фізично, а не через застосунок "Резерв+".

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