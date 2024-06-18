В приложении "Резерв+" появился QR-код и электронный военно-учетный документ

Пока есть на IOS, но должен появиться и на Anroid. Это нововведение сравняет электронный документ с бумажным

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложеннии Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Чиновница добавила к сообщению скриншот магазина приложений App Store на IOS.

Отмечается, что в приложении добавлен военно-учетный документ в электронной форме и QR-код для удобной проверки данных служащими территориальных центров комплектования или полицейскими.

"Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или утерянное приписное свидетельство" – говорится в описании обновления для Резерв+.

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Впрочем, на Anroid такого новшества пока нет, но анонсировано, что в целом электронный документ должен появиться 18 июня.

В уведомлениях на Android после логина в Резерв+ пишется, что военно-учетный документ уже доступен (ранее сообщалось, что доступны данные из реестра Оберіг), но других изменений нет.

Ранее в Минобороны отмечали, что появление QR-кода сравнит данные из электронного реестра с бумажным учетным документом.

6 июня Минобороны сообщило, что уже около 1,6 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные в рамках вступления в силу закона о мобилизации, и только 200 000 из них сделали это физически, а не через Резерв+.

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