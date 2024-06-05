1,6 млн украинцев обновили военно-учетные данные, за границей таких до 20 000 – Минобороны

Украинские военнообязанные обновляют свои данные как дома, так и за границей – в Минобороны перечислили лидирующие страны

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Уже около 1,6 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные в рамках вступления в силу закона о мобилизации, и только 200 000 из них сделали это физически, а не через резерв+. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

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По ее словам, по состоянию на 5 июня данные обновили около 1,6 млн военнообязанных – из них более 1,4 млн сделали это через приложение Резерв+.

Приложение доступно в 176 странах мира, поэтому находящиеся за границей украинцы тоже могут дистанционно обновлять свои данные. Таких сейчас почти 19 000. Среди лидеров – Польша, Германия, Канада, США, Чехия.

Представитель оборонного ведомства подчеркнула, что с 18 июня в Резерве+ появится QR-код, он будет полноценным аналогом бумажному учетно-военному документу – больше не нужно будет носить с собой "бумажки".

С 18 мая вступил в силу закон о мобилизации, поэтому до 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные. Сделать это можно тремя способами – через ТЦК, ЦНАП или электронный кабинет.

Вручение повесток в Украине теперь может осуществляться круглосуточно, их вправе вручать не только военные ТЦК, но и представители военных администраций, местной власти и предприятий.

Военнообязанным, которые обновили документы в приложении Резерв+, все равно могут вручить повестку на улице.

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