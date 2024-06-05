1,6 млн українців оновили військово-облікові дані, за кордоном таких до 20 000 – Міноборони

Українські військовозобов'язані оновлюють свої дані як вдома, так і за кордоном – у Міноборони перелічили країни, що лідирують

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Вже близько 1,6 млн українців оновили свої військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію, і тільки 200 000 із них зробили це фізично, а не через застосунок Резерв+. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

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За її словами, станом на 5 червня дані оновили близько 1,6 млн військовозобов’язаних – з них понад 1,4 млн зробили це через застосунок Резерв+.

Застосунок доступний у 176 країнах світу, тому українці, які перебувають за кордоном, теж можуть дистанційно оновлювати свої дані. Таких наразі майже 19 000. Серед лідерів – Польща, Німеччина, Канада, США, Чехія.

Представниця оборонного відомства наголосила, що з 18 червня у Резерві+ з'явиться QR-код, він буде повноцінним аналогом паперового обліково-військового документа – більше не потрібно носити із собою "папірці".

З 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, тому до 16 липня усі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані. Зробити це можна трьома шляхами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Вручення повісток в Україні тепер може здійснюватись цілодобово, їх мають право вручати не тільки військові ТЦК, але й представники військових адміністрацій, місцевої влади та підприємств.

Військовозобов'язаним, які оновили документи у застосунку Резерв+, все одно можуть вручити повістку на вулиці.

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