У Резерв+ військові та військовозобов'язані зможуть виправити дані онлайн

Оновлення вже є і на Android, і на IOS

Ілюстративне фото: Depositphotos

У застосунку "Резерв+" з'явилася функція виправлення даних онлайн для військових та військовозобов'язаних, повідомило Міністерство оборони.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Нововведення потрібне для двох випадків:

→ якщо людина вже військовослужбовець, але досі на обліку — для тих захисників, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг";

→ якщо дані людини не знайдено – для всіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у Резерв+.

Люди можуть заповнити онлайн-заявку, котра надійде до реєстру "Оберіг" задля виправлення даних – їх оновлять дистанційно, пояснює Міноборони.

Водночас поки що такого оновлення застосунку немає у Play Market на Android, але вже є в App Store на IOS.

ОНОВЛЕНО о 10:00. У Play Market з'явилося оновлення для Резерв+.

Сьогодні ж оборонне відомство повідомило, що у Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних, що зрівняло застосунок та паперові документи.

6 червня Міноборони повідомило, що вже близько 1,6 млн українців оновили свої військово-облікові дані в межах набуття чинності закону про мобілізацію, і тільки 200 000 із них зробили це фізично, а не через застосунок "Резерв+".

Читайте також: Функції ТЦК щодо бронювання – цивільним органам. Нардеп: Обговорювали в чаті, але не на комітеті