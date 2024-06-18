В Резерв+ теперь военные и военнообязанные смогут исправить данные онлайн

Обновления уже есть в App Store на IOS, в Play Market на Android пока нет

Иллюстративное фото: Depositphotos

В приложении "Резерв+" появилась функция исправления данных онлайн для военных и военнообязанных, сообщило Министерство обороны.

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Нововведение нужно для двух случаев:

→ если человек уже военнослужащий, но до сих пор на учете – для тех защитников, чей актуальный статус не отражался в реестре "Оберіг";

→ если данные человека не найдены – для всех военнообязанных, кто получил такое уведомление в Резерв+.

Люди могут заполнить онлайн-заявку, которая поступит в реестр "Оберіг" для исправления данных – их обновят дистанционно, объясняет Минобороны.

В то же время, пока такого обновления приложения нет в Play Market на Android, но уже есть в App Store на IOS.

Сегодня же оборонное ведомство сообщило, что в Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных, что уравняло приложение и бумажные документы.

6 июня Минобороны сообщило, что уже около 1,6 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные в рамках вступления в силу закона о мобилизации, и только 200 000 из них сделали это физически, а не через приложение "Резерв+".

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