Штрихкод у військових документах можна зчитати лише у ТЦК, а QR-код будь-чим – Веніславський

Нардеп Федір Веніславський повідомив, що наразі вже завершується забезпечення центрів засобами зчитування

Ілюстративне фото: Depositphotos

Штрихкод, який вклеюється у військово-облікові документи, можливо зчитати виняткового у територіальних центрах комплектування. При цьому QR-код у застосунку "Резерв+" можна зчитати будь-яким пристроєм, який може сканувати такі коди. Про це у коментарі LIGA.net повідомив депутат від Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Він повідомив, що штрихкод у військовому квитку або іншому військово-обліковому документі, який вклеюють у ТЦК, можливо зчитати винятково у самих центрах на робочому місці оператора системи Оберіг.

Нардеп пояснив, що це нововведення – для оперативності пошуку інформації, а забезпечення засобами зчитування вже завершується.

Якщо у ТЦК поки немає такого пристрою, то інформацію можна ввести вручну, додав Веніславський.

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Він зауважив, що QR-код у "Резерв+" можливо буде зчитувати будь-яким пристроєм, здатним сканувати такі коди.

"У разі дійсності [QR-код] – програма повідомить, що він дійсний та зазначить власника, в іншому випадку – повідомить, що він недійсний", – розповів народний обранець.

Незабаром на LIGA.net має вийти текст із поясненням нововведень щодо облікових документів.

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