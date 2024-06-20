Комітет так і не розглядав передання функцій ТЦК із бронювання цивільним – нардеп

Про подібну ідею нардепи заявили після інциденту з бійкою в Одесі між медиками та службовцями ТЦК

Ілюстративне фото: Depositphotos

Народні депутати з комітету з питань національної безпеки та оборони так і не розглядали офіційно ідею передати повноваження щодо бронювання військовозобов'язаних від територіальних центрів комплектування до цивільних органів. Про це у коментарі LIGA.net повідомив депутат від Слуги народу, член комітету Федір Веніславський. Раніше про такі ідеї повідомляв нардеп та заступник голови комітету.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Веніславський повідомив, що наразі офіційно це питання не обговорювалося. Тому, зазначив він, складно відповісти на питання щодо якихось деталей цієї ідеї.

12 червня заступник голови комітету від СН Єгор Чернєв заявив, що комітет пропрацьовує варіанти, аби не допустити повторення ситуацій, як в Одесі (за день до цього там сталася бійка між медиками та службовцями ТЦК). Серед варіантів він назвав ідею передання функцій ТЦК щодо бронювання цивільним органам.

Того ж дня Веніславський повідомив LIGA.net, що ідею члени комітету обговорювали в чаті, але не засіданні.

Утім, згідно зі словами нардепа, наразі до офіційного обговорення ідеї обранці так і не дійшли.

Читайте також: Штрихкод у військових документах можна зчитати лише у ТЦК, а QR-код будь-чим – Веніславський

11 червня в Одесі сталася бійка між медиками швидкої медичної допомоги та працівниками ТЦК. Медики стверджували, що їх утримували в приміщенні військкомату. У пресслужбі ТЦК виклали свій погляд на інцидент: стверджують, що правоохоронці затримували людей, які представилися медиками й не надали відповідних документів.

Національна поліція повідомила, що за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

12 червня Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області повідомив, що конфлікт вичерпано, остаточний вердикт очікуватимуть від правоохоронних органів.

Читайте також: Павлюк: Миритися із порушенням прав цивільних не будемо, порушувати права військових не дозволимо